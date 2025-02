Il rumore non ha confini. Nuove rotte, altri dubbi

In attesa della prossima commissione aeroportuale che dovrà decidere se approvare le nuove rotte, al centro della sperimentazione da aprile a settembre dello scorso anno, oppure metterle nell’angolo, torna a farsi sentire il Comitato Vivere a Coarezza, attivo nella frazione di Somma Lombardo, per il quale quel nuovo scenario non è assolutamente da approvare in quanto ha aumentato i disagi. Il Comitato ha diffuso un comunicato in cui spiega di "voler richiamare l’attenzione su un aspetto legato alla Commissione Aeroportuale di Malpensa. che è chiamata ad assumere decisioni che riguardano il territorio coinvolto dall’attività aeroportuale in particolare quando individua le zone A,B,C dell’intorno aeroportuale e fissa i limiti di rumore con misurazione in Lva. Decisioni che non hanno solamente un diretto impatto sulle aree dell’intorno aeroportuale, ma che si riverberano anche all’esterno dello stesso, dove vige il criterio di misurazione del rumore in Leq".

Spiega Silverio Colombo, portavoce del Comitato "In Lva è misurato il rumore degli aerei, in Leq quello non solo dei velivoli ma anche di altre fonti, un aspetto questo che riguarda essenzialmente il territorio del comune di Somma Lombardo, nelle frazioni di Coarezza e Maddalena, in cui dai dati emerge che il limite del valore di rumore misurato in Leq sia di notte sempre superato e di giorno per la maggior parte del mese, quindi il disagio è continuo". Per questo secondo il Comitato "il Comune di Somma Lombardo a mezzo del suo sindaco, dovrebbe portare in Commissione e sottoporre alla stessa le problematiche dell’intero territorio" non solo delle zone A,B,C. Prosegue il comunicato "Dai verbali della Commissione non ci sembra che questo sia stato fatto, anzi la stessa si è limitata a concentrare l’attenzione solo all’intorno aeroportuale ed ha ignorato le conseguenze che le sue decisioni possono avere sul territorio esterno all’intorno dello scalo". Pertanto per il Comitato la Commissione deve affrontare "con urgenza questo grave problema". Conclude il portavoce Colombo: "Chiediamo in particolare al sindaco di Somma Lombardo che nella Commissione sia rappresentato e sia oggetto di studio tutto il territorio comunale, comprendendo quindi anche la parte esterna all’intorno aeroportuale, dove i valori in Leq sono di giorno e di notte continuamente superati come rilevano i dati Arpa".

Rosella Formenti