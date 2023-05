Il ricordo di Tobagi "Giornalista libero"

Il comune di Cerro, con una commemorazione solenne, ha ricordato il giornalista Walter Tobagi, ucciso dai terroristi il 28 maggio 1980 in via Salaino a Milano. "Quella mattina ci si rese conto che l’Italia e il giornalismo italiano avevano perso la grande possibilità di entrare nel mondo dell’informazione libera delle democrazie occidentali. Il sacrificio di Walter Tobagi, per la salvaguardia del giornalismo libero, deve ancor più oggi essere ricordato. L’informazione al tempo dei social deve continuare ad essere libera. Libertà però vuole responsabilità. Questa era la differenza tra un articolo di Tobagi e una codarda lettera di rivendicazione delle BR. Il giornalismo libero odierno e il mondo dell’informazione devono molto a Tobagi e sta a ogni cittadino scegliere e informarsi con il suo stesso spirito critico" ha detto il sindaco Nuccia Berra. Nel cimitero cittadino riposano le spoglie della storica firma del Corriere della Sera. Alla commemorazione ha preso parte anche una delegazione della testata. Presente il figlio Luca, che ha deposto fiori, e gli studenti delle medie.

C.S.