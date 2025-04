Il professor Alberti direttore del Porter Institute. La Luic si conferma Università internazionale

Fernando Alberti, professore ordinario di Economia aziendale alla Liuc, è stato nominato direttore del Porter Institute. L’istituto di Harvard promuove ricerca, dialogo, formazione e trasferimento di competenze per promuovere strategia, competitività e impatto sociale. Porta il nome del professor Michael E. Porter, “padre“ della strategia aziendale, attivo per oltre 40 anni nell’ambito dell’Harvard Business School. Alla Liuc, dove si è anche laureato, Alberti dirige IEC - Institute for Entrepreneurship and Competitiveness, punto di riferimento nazionale per le tematiche della competitività, imprenditorialità e strategia. Inoltre si deve a lui l’ideazione del percorso di Laurea magistrale in Entrepreneurship & Innovation, in inglese, sviluppato in partnership con il network del professor Porter. La nomina rafforza ancora di più l’orientamento di Luic come Ateneo internazionale.