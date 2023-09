Il prato di Piazza Trento Trieste a Busto Arsizio donato alle scuole De Amicis

Ancora qualche giorno poi piazza Trento e Trieste, nella parte chiusa al traffico in occasione della Settimana europea della Mobilità trasformata in giardino, tornerà alla normalità quotidiana fatta di intenso traffico. Per una settimana il prato ha cambiato lo scenario, concluse le iniziative sarà prelevato dalla piazza per essere donato alle scuole De Amicis di via Pastrengo. Ad annunciare la nuova destinazione il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida, durante la presentazione del progetto "Busto pulita" dell’istituto scolastico. Sarà dunque utilizzato per abbellire il cortile dove già si trovano un orto didattico e altri spazi verdi dove vengono svolte attività nell’ambito del progetto green school. L’altro giorno la scuola De Amicis ha presentato il progetto Busto pulita che consiste nella realizzazione di alcuni cartelli che invitano al rispetto delle principali regole a tutela dell’ambiente che saranno affissi in prossimità delle scuole e in alcuni parchi. R.F.