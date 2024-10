Il nuovo Pgt. Via agli incontri con i cittadini

È cominciato il percorso di confronto pubblico sul Piano di governo del territorio (Pgt), al primo incontro ai Molini Marzoli hanno partecipato associazioni, tecnici e cittadini interessati a conoscere da vicino le sue linee portanti, un’opportunità per migliorare l’assetto del territorio e la qualità della vita in città. E sono emerse idee e proposte da valutare. Tra le richieste la necessità di migliorare il verde e di valorizzare i servizi di cui Busto dispone, tra gli argomenti il futuro dell’ex scalo Hupac, nella zona della stazione. Commenta il neoassessore all’Urbanistica Luca Folegani: "Hanno partecipato le persone interessate a offrire contributi e punti di vista: stiamo disegnando la città del futuro e ogni idea è preziosa, mi auguro che anche ai prossimi incontri si possano riscontrare la vivacità e lo spirito propositivo e costruttivo che ho notato in sala Tramogge. Il nuovo Pgt è un’occasione importante per risolvere le criticità che da tempo attendono una svolta".

Per offrire a tutti la possibilità di conoscere il nuovo Pgt e dare il proprio contributo alla sua costruzione è stata allestita la Casa del Piano in due spazi distinti: il primo all’ingresso degli uffici del Settore Urbanistica, nel palazzo municipale, e il secondo nella biblioteca comunale. In entrambi i luoghi è stata predisposta una postazione dove è possibile consultare i materiali e lasciare segnalazioni o contributi. Il percorso di partecipazione continua a novembre, sempre in Sala Tramogge, ai Molini Marzoli: martedì 5 dalle 20.30 alle 22.30 il Laboratorio di progettazione partecipata I, martedì 12 dalle 15 alle 17 la camminata esplorativa, martedì 19 dalle 20.30 alle 22.30 il Laboratorio di progettazione partecipata II, infine giovedì 28 dalle 20.30 alle 22.30 un incontro pubblico.

Rosella Formenti