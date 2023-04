.Il Maggiore conquista i turisti In seicentomila a fotografarlo e “ruba“ i riflettori al Lario

di Roberto Canali

Difficile resistere al fascino delle Isole Borromee che nel week-end di Pasqua hanno registrato il tutto esaurito conquistando un terzo dei 230mila turisti che hanno deciso di festeggiare concedendosi una crociera alla scoperta dei grandi laghi lombardi. Se a fare la parte del leone è stato il Lario, con 106mila presenze, al lago Maggiore è andato il secondo posto con 67700 passeggeri e il record di veicoli trasportati dai traghetti, ben 5.800, poco meno della metà di quelli messi movimentati dalla Navigazione Laghi in Lombardia. Il lago Maggiore ha superato anche il Garda, fanalino di coda con 59500 passeggeri e 2100 veicoli traghettati. "Siamo molto soddisfatti - spiega Donato Liguori, che ricopre il ruolo di Gestore Governativo — oggi raccogliamo i frutti di un lavoro importante fatto di sinergia e collaborazione con tutto il territorio e soprattutto dimostra la possibilità concreta di destagionalizzare l’offerta turistica. Per questo voglio ringraziare tutto il personale aziendale ed in particolare i direttori di esercizio dei laghi di Como, Garda e Maggiore che hanno sempre messo in campo il massimo impegno senza mai far mancare il proprio contributo in termini di idee e operatività".

Gestione Navigazione Laghi, con una flotta di circa 100 navi, garantisce da sessanta anni la mobilità nell’ambito dei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como. L’azienda opera mediante una direzione centrale situata a Milano che gestisce i rapporti istituzionali con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e svolge funzioni di coordinamento delle tre direzioni di esercizio situate rispettivamente ad Arona per il lago Maggiore, Desenzano per il lago di Garda e Como per il Lario. Durante i mesi di maggiore attività Gestione Navigazione Laghi arriva ad impiegare fino a 650 persone suddivise tra personale amministrativo, di cantiere distribuito presso i quattro cantieri navali di Arona, Peschiera del Garda, Como e Dervio, e personale del settore movimento. Grazie all’accordo con TreNord da tutta la Lombardia si potrà raggiungere il lago Maggiore comodamente in treno acquistando un biglietto che da diritto a salire su uno dei battelli della flotta.

Si potrà scegliere tra due itinerari: Stresa e le Isole Borromee e Laveno e il Maggiore, raggiungibili via treno sia da Laveno, sulla sponda lombarda e con la direttrice Milano-Gallarate-Luino e Milano-Saronno-Varese-Laveno, sia da Stresa su quella piemontese, partendo da Milano, Legnano, Busto Arsizio e Gallarate con tutti i treni diretti a Domodossola.