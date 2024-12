Il labirinto delle norme: "Fare impresa è difficile"

Un panorama di incertezze da affrontare ma anche certezze e opportunità su cui poter contare. È lo scenario per il 2025 che emerge da un sondaggio promosso da Confartigianato Varese tra oltre 200 imprese della provincia. Tra le difficoltà principali spiccano le complessità normative, segnalate dal 44% delle aziende, con la proliferazione di regolamentazioni diventata un vero e proprio labirinto per le imprese. Quindi la scarsità di manodopera, che blocca la capacità di crescere nel 36% dei casi, e il contesto internazionale con guerre commerciali e crisi geopolitiche che portano l’instabilità globale direttamente nelle Pmi: lo dice un’azienda su cinque. A completare il quadro di una catena del valore sempre più vulnerabile, le difficoltà di finanziamento, segnalate dal 15% del campione, la scarsità di materiali (9%) e i rischi informatici (3%).

Accanto alle incertezze però il sondaggio ha fatto emergere i punti fermi che rappresentano la forza delle imprese. Al primo posto competenze e formazione, fondamentali per un’azienda su due. Quindi stabilità finanziaria e collaborazione tra imprese, entrambe per il 31% del campione. Ma anche rete di fornitura (21%) e assistenza su tematiche strategiche (11%).

Tra i servizi utili per affrontare le incertezze più facilmente, le aziende hanno indicato la consulenza sulle normative, segnalata dalla metà delle realtà partecipanti, e l’assistenza per bandi e finanziamenti. Quindi accesso a risorse per la formazione, assistenza per il passaggio generazionale e aiuto nell’individuazione di investitori. Per il 47% dei rispondenti infine l’economia e la politica influiscono moltissimo sulla percezione di incertezza. In un mondo di variabili incontrollabili, Confartigianato Imprese Varese vuole quindi rappresentare una sicurezza, come spiega il presidente Davide Galli. "Ogni impresa incontra mille incertezze. Noi vogliamo essere quella certezza che guida, supporta e protegge". In quest’ottica la strategia dell’associazione per il 2025 si articola in quattro assi fondamentali: organizzazione del lavoro e gestione del personale; corsi e percorsi di formazione; rispetto delle condizioni di sicurezza e salute; innovazione, Esg, export e cybersecurity.