Il futuro passa dalla Sardegna. Varese deve battere Sassari

L’Openjobmetis Varese, reduce dalla presante sconfitta contro Scafati, si appresta a affrontare oggi (inizio alle 12) il Banco di Sardegna Sassari, sul proprio parquet, in un match cruciale per la sopravvivenza in Serie A. Sean McDermott, ala della squadra, ha riflettuto sulle difficoltà incontrate nell’ultimo incontro e su ciò che sarà necessario fare per ottenere una vittoria fondamentale oggi, con palla a due alle 12. "Abbiamo subito una sconfitta amara, dovuta principalmente a un approccio iniziale non adeguato, che ci ha messo subito in difficoltà - ha ammesso McDermott. "Anche se siamo riusciti a rientrare nel match, partire con un passivo di 18 a 2 ha reso tutto più complesso, e lo sforzo per recuperare ha pesato notevolmente".

Il giocatore ha sottolineato l’importanza di una maggiore attenzione in fase difensiva. "Abbiamo capito che dobbiamo migliorare nella difesa delle transizioni, sia dopo aver segnato che dopo un errore, e dobbiamo assolutamente limitare le palle perse", ha aggiunto McDermott. Guardando avanti alla sfida contro Sassari, l’obiettivo è chiaro: "Per vincere dovremo adottare un atteggiamento difensivo completamente diverso. Abbiamo bisogno di questa vittoria, come di tutte quelle che restano fino alla fine della stagione. Siamo consapevoli che ogni partita da qui in avanti è decisiva e che dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, migliorando soprattutto in difesa"

McDermott ha anche riconosciuto le sfide poste dai playmaker dinamici di Sassari, sottolineando la necessità di contenere il loro impatto sul gioco. "Dobbiamo essere bravi a limitare i loro playmaker, molto dinamici, e a esprimere il meglio del nostro gioco in attacco. Ma tutto deve partire da una solida difesa", conclude l’ala di Varese, sottolineando l’importanza cruciale di una buona prestazione difensiva per la riuscita del loro piano di gioco. Sono 35 i precedenti in campionato tra le due società in campionato, 20 dei quali conquistati dalla Dinamo. Sassari ha vinto 12 delle 18 gare giocate in casa e l’ultima vittoria in Sardegna di Varese in campionato è datata 25 marzo 2018 (87-91).

Alessandro Luigi Maggi