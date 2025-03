Il futuro dell’istruzione si presenta a 400 iscritti

Appuntamento mercoledì 9 aprile: l’Ufficio scolastico territoriale di Varese, in collaborazione con il Comune e altri enti locali, ha organizzato al Museo del Tessile “Agorà: Steam 2050 – Scuole nel futuro". Una giornata dedicata all’innovazione scientifica e tecnologica nel mondo dell’istruzione, indirizzata a 400 tra studenti, docenti e dirigenti delle medie. La prima parte della giornata riguarderà gli Steam Speech, interventi dedicati agli studenti: manager, ricercatori e professionisti di diversi settori incontreranno gli studenti per discutere con loro di tematiche all’avanguardia come nanotecnologie, intelligenza artificiale, produzione di energia, sostenibilità e nuove frontiere della medicina.

Il pomeriggio invece si aprirà con l’intervento di Amalia Ercoli Finzi, professoressa onoraria al Politecnico di Milano, consulente scientifica della Nasa, dell’Asi e dell’Esa, quindi proseguirà con testimonianze e formazione per docenti e studenti delle scuole del territorio sui temi legati all’innovazione educativa.

R.F.