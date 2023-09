Il Comune ai vandali: "Siete dei miserabili"

Vandali in azione in paese e il comune li attacca con un messaggio pubblico sui social. "Siete dei miserabili anonimi - scrive l’Amministrazione -. La nostra comunità apprezza il coraggio dimostrato introducendovi questa notte nel parchetto di fronte alla scuola secondaria in via dei Partigiani e l’energia dedicata a sollevare e rompere una pesante panchina in pietra, oltre all’intelligenza utilizzata per deturpare un luogo in cui poteva giocare un vostro fratello". La panchina è stata distrutta e il comune adesso cerca i colpevoli: "Non abbiamo voluto dare soddisfazione ai vandali descrivendo compiutamente l’atto. Resta il danno inferto al bene comune". Ch.S.