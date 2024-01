Il bilancio 2023 dell’Hospice: ricoverati 290 malati terminali

L’Hospice cittadino traccia un bilancio del 2023, si interroga sul presente, guarda al futuro. La struttura pensata per persone affette da patologie inguaribili in fase avanzata e malati in fase terminale, ha 14 stanze singole. Nel 2023 sono stati ricoverati 290 pazienti. L’Hospice ha attivo anche un servizio di assistenza domiciliare in cure palliative, che copre i territori di 3 distretti sanitari (Abbiategrasso, Magenta, Vigevano), 36 i Comuni raggiunti. Il servizio domiciliare assiste circa 60 persone al mese, per un totale di quasi 500 persone all’anno. L’Hospice ha inoltre attiva una convenzione con l’Asst Ovest Milanese per la gestione di un servizio ambulatoriale di cure palliative affidato ai medici dell’Hospice di Abbiategrasso presso l’Ospedale di Magenta. Nel 2023 sono state effettuate, nell’ambulatorio ospedaliero, 594 visite da parte del medico palliativista. All’Hospice lavorano complessivamente 41 persone, principalmente personale dedicato all’assistenza: medici, infermieri, oss, psicologi, fisioterapisti. Luca Moroni, direttore dell’Hospice, nonché coordinatore regionale della Federazione cure palliative e della Commissione cure palliative di Uneba aveva lanciato nei giorni scorsi un allarme importante: "Gli hospice sono in sofferenza per mancanza di fondi, così il sistema sociosanitario rischia di implodere. Dal 2010 ad oggi la tariffa giornaliera identificata da Regione Lombardia per sostenere i costi del ricovero in hospice è stata incrementata di soli 16 euro, cioè del 6,2%, a fronte di un’inflazione del 34%. Si prospetta quindi un problema di sostenibilità nel breve-medio termine". La struttura ha stimato una chiusura con una perdita vicina ai 200.000 euro. Il pareggio di bilancio sarà raggiunto grazie al contributo dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso, che ha raccolto oltre 900 donazioni nel 2023, per un totale di quasi 220.000 euro. Silvia Vignati