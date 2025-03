Idrogeno verde. Primo confronto aperto a tutti

Prosegue il progetto TH2ICINO, avviato nel settembre 2023 da una proposta di partnership tra Rina Consulting, il comune di Busto Arsizio, Sea Aeroporti di Milano, Confindustria Varese e altri partner provenienti da tutta Europa che prevede la creazione di una filiera di produzione e consumo di idrogeno verde per garantire la crescita sostenibile del territorio. Oggi, alle 9 nella sala Tramogge a Busto Arsizio si terrà il primo evento aperto a tutti, imprese, cittadini, istituzioni, investitori, dal titolo “Varese hydrogen ecosystem: expanding opportunities and boosting synergies”, durante il quale si farà il punto sul percorso fin qui effettuato che riguarda anche la conversione a idrogeno dei veicoli.

Il progetto, co-finanziato dalla Clean Hydrogen Partnership nell’ambito di Horizon Europe, dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare innovazione, promuovere la sostenibilità e supportare le infrastrutture e le imprese di un territorio verso la transizione verde. TH2ICINO rappresenta un’opportunità, pienamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, per aziende e comunità locali, poiché concilia l’interesse economico della riduzione dei costi per l’approvvigionamento energetico, con significativi benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni. Durante il primo anno di progetto sono state gettate le basi per la realizzazione della filiera sostenibile, individuando le aree per le infrastrutture di produzione e stoccaggio e gli scenari di produzione attuabili, oltre i possibili risvolti sul tessuto industriale. Il Comune di Busto Arsizio, congiuntamente a Confindustria Varese e altri partner locali, è fortemente impegnato nelle attività di promozione del progetto sul territorio.

Ros.Fo.