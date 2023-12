Idranti in azione alla Ferramenta. Paura in centro

Un vasto incendio ha interessato, nel pomeriggio di ieri, la storica Gigi Ferramenta di via Brera a Corbetta. Per cause da chiarire, verso le 16, si è sviluppato il rogo tra la ferramenta e il negozio di biciclette con le fiamme che sono salite fino al tetto. E’ una zona situata nel pieno centro di Corbetta dove in molti hanno visto quel che è accaduto. "Ero passata da via Brera proprio poco prima dell’incendio – ha detto Eria Pravettoni – Quando ho visto una coltre di fumo intenso con le fiamme che uscivano dal negozio e il proprietario in strada sotto shock. Subito sono arrivati i vigili del fuoco". Intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Inveruno con tre mezzi, Corbetta, Magenta e Rho, oltre ai Carabinieri che hanno bloccato l’ingresso in via Brera fin dall’incrocio semaforico per il cimitero, per consentire le operazioni di spegnimento. I pompieri sono saliti con la scala sul tetto per accertare i danni. A scopo precauzionale una persona anziana con difficoltà a deambulare, che vive nel complesso attiguo al locale dove è scoppiato l’incendio, è stata allontanata. "Siamo dispiaciuti per quanto accaduto alla storica ferramenta corbettese – ha commentato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini – Fortunatamente non si sono registrati feriti e questo anche grazie al tempestivo intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Siamo vicini anche ai residenti della corte per il fortissimo spavento". Residenti momentaneamente evacuati per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento in sicurezza. I vigili del fuoco sono rimasti in via Brera per parecchie ore. Al momento, sulle cause del rogo, è possibile fare soltanto delle ipotesi. Un possibile corto circuito, forse. Graziano Masperi