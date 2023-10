I sindaci alzano la voce: "Basta ritardi sui ristori"

È stata firmata da tutti i sindaci del Saronnese (Saronno, Caronno, Uboldo, Gerenzano, Cislago e Origgio) e da quelli dei Comuni della Bassa Comasca (Rovello, Rovellasca, Turate, Lomazzo e Mozzate) la missiva inviata a Regione e al Governo centrale che torna a chiedere aiuto e sostegno concreto per danni patiti dal maltempo dell’estate scorsa. I sindaci non usano mezze parole anche perchè già ad agosto avevano inviato una prima richiesta di aiuto a Regione: "Ad oltre 2 mesi di distanza quella richiesta rimane totalmente inevasa: nessuno dei nostri Comuni ha ricevuto dalla Regione un solo euro di ristoro per i danni al patrimonio pubblico, ancor meno i nostri cittadini per i danni alle loro case, ai loro capannoni". Grande l’amarezza per l’esiguo ammontare degli stanziamenti: "La sproporzione tra i danni denunciati dai Comuni lombardi e le somme stanziate da Regione e Governo è palese, ma ad oggi nessuno dei Comuni ha ricevuto un euro. Nonostante ciò, tutti noi sindaci, ci siamo rimboccati le maniche per reperire, nei rispettivi bilanci, le risorse minime a consentire ai ragazzi di tornare tra i banchi di scuola evitando così il ritorno dello spettro della Dad". Da queste considerazioni una richiesta chiara: "Il silenzio di Regione Lombardia e del Governo ci appare assordante. Chiediamo risposte rapide e certe, erogazioni non più rimandabili". Sara Giudici