I sei studenti più meritevoli. Mille euro ai futuri grafici

VENEGONO INFERIORE

(Varese)

Sei borse di studio, del valore di mille euro ciascuna, a giovani talentuosi delle scuole professionali a indirizzo grafico del territorio. Sono state consegnate in memoria dell’architetto Giuseppe Meana, storico titolare dell’azienda cartografica Pusterla 1880. Proprio lo stabilimento di Venegono Inferiore ha ospitato il momento ufficiale di conferimento del premio. Un’iniziativa voluta, come da tradizione, dall’Ente provinciale per l’Istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice di Varese.

Sono stati premiati i tre studenti più meritevoli dell’Enaip di Varese (Lorenzo Campari, Alessia Paccagni e Leon Mattia Zabkiewicz) e i tre più meritevoli della Fondazione Daimon di Saronno (Angelica Bovi, Asia Cattaneo e Alan Ottini).

Il riconoscimento è stato conferito sulla base dei voti ricevuti durante l’anno scolastico, dell’esito del percorso di alternanza scuola-lavoro e dell’abilità nel predisporre un elaborato con cui è stato chiesto ai ragazzi di creare la pubblicità dell’ente provinciale. Dopo le premiazioni, i giovani grafici sono stati accompagnati dai vertici di Pusterla 1880 nei reparti dello stabilimento per una visita dell’azienda. Il presidente dell’Ente provinciale per l’Istruzione professionale grafica cartotecnica e trasformatrice Roberto Salmini ha voluto ricordare la figura del past president Giuseppe Meana.

"A dare ancora più valore a questa premiazione è il fatto di poter premiare i ragazzi proprio tra le mura della sua creatura imprenditoriale, un gioiello dell’industria varesina e italiana del settore, i cui successi sono perpetrati dalla nuova generazione". Un comparto, quello grafico e cartotecnico, che in provincia di Varese rappresenta una fetta importante dell’industria manifatturiera del territorio: sono 335 le imprese che il settore della carta e della stampa conta nel Varesotto, per un totale di 3.248 addetti. Solo all’interno di Confindustria Varese il gruppo merceologico “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche“ conta 38 imprese per circa 2.278 addetti, ovvero il 3,6% della compagine associativa e il 3,4% degli addetti impiegati. Nel primo semestre 2024 le imprese del settore della provincia di Varese hanno realizzato un export pari a circa 156 milioni.

Lorenzo Crespi