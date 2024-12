I mercatini di Natale sono osservati speciali dopo l’attentato tedesco

Dopo l’attentato a Magdeburgo, la Prefettura organizza un programma speciale a tutela delle aree e degli eventi maggiormente attrattivi sotto il profilo turistico e commerciale. Mercatini e vie dello shopping osservati speciali, quindi, nella riunione del comitato provinciale per la sicurezza.

Per precauzione e senza allarmismi, il tavolo di lavoro per l’ordine pubblico ha deciso di rafforzare le misure di vigilanza e sicurezza già adottate in una precedente riunione in vista delle festività natalizie, a protezione delle aree dove vengono allestiti gazebo e fiere natalizie, oltre ai siti che ospitano eventi di intrattenimento.

Presidiati e pattugliati anche i potenziali obiettivi sensibili e ogni altro luogo ritenuto a rischio. Per una completa ricognizione delle zone sensibili da sottoporre al controllo straordinario del territorio, il Prefetto ha inviato ieri mattina una circolare a tutti i sindaci della provincia, invitandoli a trasmettere alla Questura di Varese ogni utile elemento informativo in proposito, che verrà poi discusso in un tavolo tecnico che sarà appositamente convocato dal Questore.