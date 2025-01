I cinque anni di RipuliamoLo. Lotta a discariche e inciviltà: "Educazione civica sul campo"

LONATE POZZOLO (Varese)Sono un esempio di impegno e rispetto per l’ambiente. I volontari dell’associazione RipuliamoLo nel mese di febbraio festeggeranno i primi cinque anni di attività. Un dato conferma l’importanza per l’intera comunità dei loro interventi di bonifica nelle aree boschive e nei punti più bersagliati dagli incivili per l’abbandono di rifiuti. Nel corso del 2024 hanno raccolto 21.356 chilogrammi, quindi oltre 21 tonnellate di materiale smaltito nel territorio senza rispettare le regole: immondizia di ogni tipo, ingombranti, ferro, vetro, pneumatici, materassi, elettrodomestici. Una quantità enorme che è il prodotto dall’inciviltà di pochi ai quali risponde il virtuoso esempio dell’associazione.

Attività che svolgono nel fine settimana, quando una trentina tra donne e uomini dedicano il sabato e la domenica a ripristinare il decoro nelle aree che si trasformano in discariche a cielo aperto. L’ultima uscita nel 2024 è stata quella di domenica 22 dicembre. L’avvicinarsi del Natale non ha certo determinato un cambiamento nella situazione, tutt’altro: il gruppo di lonatesi volonterosi ha trovato purtroppo lo scenario che ben conosce e che ha portato a riempire decine di sacchi, raccogliendo ogni tipo di materiale abbandonato. Le zone più bersagliate sono state via del Gregge, via Molinelli, via dell’Industria, via Lungarno e la strada provinciale 341 al confine con Samarate.

L’associazione si prepara dunque a continuare nel suo impegno anche nel nuovo anno: l’obiettivo è contrastare l’inciviltà per promuovere il rispetto dell’ambiente e il decoro urbano, come fa da cinque anni. Ogni fine settimana i volenterosi ambientalisti scendono in campo, dando un esempio di impegno ambientale e civile che è stato di recente al centro di un incontro con gli alunni della scuola media. E per Natale ai volontari è arrivato da Top Car un utilissimo regalo: 40 gilet alta visibilità che saranno utilizzati nella loro attività di lotta al degrado e all’inciviltà.

Rosella Formenti