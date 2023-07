I 25 anni dell’Ateneo Porte aperte ed eventi Venerdì giorno di festa

di Lorenzo Crespi

Il 14 luglio 1998 nasceva ufficialmente l’Università dell’Insubria. L’ateneo di Varese e Como celebra il 25esimo compleanno venerdì, dopo che i festeggiamenti erano iniziati con lo spettacolo di Elio al Teatro di Varese. "Voglio fare gli auguri a tutti noi – è il messaggio del rettore Angelo Tagliabue – Cari studenti, caro personale amministrativo e tecnico, cari docenti. Quando sono stato eletto era il ventennale, sono passati velocemente altri cinque anni di successi ma anche di qualche dolore, qualcuno non è più con noi e dobbiamo ricordarlo. Ma il 14 luglio è un giorno di festa per tutta la comunità accademica".

“Porte aperte“ sarà dedicata agli studenti delle Superiori: l’appuntamento è dalle 9.30 alle 13 nel Chiostro di Sant’Abbondio e in via Valleggio 11 a Como e nella sede di via Monte Generoso 71 a Varese con professori, ricercatori, personale e studenti che raccontano offerta formativa e servizi dell’ateneo. Il momento celebrativo si terrà sempre venerdì al Salone Estense di Varese con la consegna del Riemann Prize al matematico Luigi Ambrosio, che inizierà alle 11 con i saluti del presidente della Regione Attilio Fontana, del sindaco Davide Galimberti e di Daniele Cassani, presidente della Riemann International School of Mathematics che organizza l’evento. Alle 17.30 al Collegio Carlo Cattaneo nel campus di Bizzozero sarà invece posizionata un’installazione creata dagli studenti nell’ambito del progetto formativo “Monumento sociale“ condotto da Giulia Bonora, in arte Keramò.

Un’ora più tardi la premiazione del contest legato alla mostra “Università, Vita. Vita, Università“, con gli scatti degli studenti che hanno partecipato al corso del Circolo fotografico Creati. A Como alle 18.30 la lettura teatrale “Voci di donne“ nel chiostro di Sant’Abbondio.

La giornata si chiuderà a Varese al Collegio Cattaneo con un concerto a lume di candela dell’Insubriae Chorus, alle 21. Sul podio il maestro Andrea Gottardello affiancato da Michele Paccagnella e Gian Luca Rovelli. Il coro è formato da una ventina di docenti, tecnici, amministrativi, studenti ed ex studenti ed è presieduto da Marina Protasoni. Il repertorio spazierà dal Medioevo a brani moderni, da Monteverdi a Enya, dalla Francia del ‘500 agli Stati Uniti degli anni ’50.