Hashish, cocaina ed eroina nel bivacco dello spacciatore

Il continuo andirivieni di persone aveva insospettito i residenti. Alle segnalazioni ha fatto seguito l’intervento della Polizia di Varese, con servizi mirati e appostamenti. Seguendo alcuni giovani diretti nel bosco gli agenti hanno scoperto la presenza di una postazione di spaccio, poco distante da via Arno a Sumirago. Approfittando di un momento in cui non transitavano acquirenti gli agenti raggiungevano il luogo di spaccio, in cui erano presenti alcuni clienti e uno spacciatore. Alla vista della Polizia quest’ultimo riusciva a darsi alla fuga tra la folta vegetazione, facendo perdere le proprie tracce. Il giaciglio nel bosco era costituito da un telo legato ai rami come tetto, una coperta, indumenti personali e pochi viveri in scatola, confermando la tendenza ormai consolidata dagli spacciatori nordafricani che spesso dormono diversi giorni all’interno delle aree boschive dove spacciano, così da non abbandonare la postazione. L’operazione ha consentito il rinvenimento e sequestro di modiche quantità di hashish, cocaina ed eroina pronte per la cessione, bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività delittuosa. Oltre 1000 euro, composti da banconote in tagli da 10, 20 e 50, venivano trovati incellofanati e nascosti sottoterra, poco distanti dalla postazione. Sono in corso approfondimenti investigativi atti a identificare lo spacciatore, mentre i tre acquirenti saranno oggetto di foglio di via dal Comune di Sumirago. Lorenzo Crespi