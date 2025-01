Guasti a un TiLo e sulla ferrovia. Ritardi e disagi

Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana per chi viaggia in treno, utilizzando TiLo e convogli di Trenord: ieri giornata di disagi con cancellazioni e ritardi causati da due guasti, il primo a un TiLo per Malpensa, costretto a fermarsi a Busto Arsizio, il secondo all’infrastruttura ferroviaria di Rfi tra le due stazioni cittadine.

Dunque il lunedì è stato davvero problematico: alle 6.30 il treno Tilo con partenza alle 4.33 da Bellinzona e arrivo previsto a Malpensa aeroporto alle 6.47 si è fermato a Busto rallentando fortemente la circolazione. Dalle 8.30 si è verificato anche un guasto all’infrastruttura ferroviaria, sul proprio sito Trenord informava i viaggiatori: "Sono in corso gli interventi dei tecnici per il ripristino del guasto infrastrutturale e il recupero del treno guasto".

Dalle 9.45 è stato attivato un servizio di autobus per effettuare la spola tra le stazioni di Busto Arsizio e Malpensa Terminal 2, mentre sono state pesanti le ripercussioni sulle linee transfrontaliere Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como, Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa e Como-Mendrisio-Varese, con ritardi e cancellazioni pure nel pomeriggio.

Ancora un TiLo era rimasto bloccato la sera di Natale per un guasto, il malfunzionamento di un pantografo: partito da Cadenazzo, in Svizzera, il convoglio si era fermato tra Luino e Germignaga. I viaggiatori, una quindicina, erano dovuti scendere e quindi erano stati trasportati alla stazione di Luino, dove c’era un mezzo sostitutivo organizzato da Trenord per proseguire il viaggio.

Ros.For.