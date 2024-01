Grave gommista investito da un’auto davanti alla sua officina

È in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese M.B., 57 anni, investito da un’auto nella serata di giovedì a Induno Olona in via Jamoretti, davanti alla sua officina di gommista.

L’incidente si è verificato intorno alle 19,15, di giovedì, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri per i rilievi, ma è ancora da ricostruire la dinamica.

Le condizioni del cinquantasettenne, molto conosciuto in città, sono apparse subito gravi, ha riportato un trauma cranico e numerose fratture a causa del violento impatto, la scorsa notte è stato sottoposto adun intervento chirurgico.

E sono ore di ansia a Induno Olona, il gommista è una persona stimata e ben voluta, ha detto il sindaco Marco Cavallin,che lo conosce bene.

"Siamo tutti quanti accanto alla famiglia - dice il primo cittadino perché possa superare il difficile momento".

L’incidente si è verificato lungo un tratto rettilineo molto trafficato sul quale si affacciano diverse attività, in passato al centro di altri gravi incidenti stradali. Nella notte tra giovedì e ieri venerdì intorno all’una soccorsi in azione sulla superstrada 336 all’altezza dell’area di servizio Malpensa Est, due giovani, 24 e 26 anni, sono rimasti feriti nell’incidente che ha coinvolto la loro auto. Sono stati trasportati negli ospedali di Varese e Legnano, le loro condizioni non erano gravi. Attimi di paura invece ieri mattina a Varese in via Gasparotto dove un anziano di 78 anni in sella alla sua bicicletta per cause ancora da accertare si è scontrato con un altro mezzo. Sul posto gli operatori sanitari, dopo le prime cure sul posto l’anziano è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Circolo. R.F.