Gran galà dello sport. Pioggia di targhe e premi su atleti e campioni

Il Comune ha premiato gli sportivi canegratesi e le società sportive che si sono distinti nella stagione 20222023. Presente il sindaco Matteo Modica, memore con emozione del proprio lungo passato da delegato allo sport. La serata è stata presentata da Mattia Fratus mentre la consigliera e delegata allo sport, Ilaria Sormani, ha consegnato premi e targhe agli atleti. Un lungo applauso generale ha salutato anche i "non premiati eppure essenziali", ovvero la folla di tecnici, preparatori, accompagnatori e sostenitori. Fra le società premiate Arcieri Del Roccolo, Limitless Pole Dance Studio, Skill Ginnastica Ritmica, Bulldog Basket Canegrate, Par Canegrate, Pallavolo Canegrate ASD, Calcio Canegrate Academy Milan, ASD GSP relax time, Intensity Elite Cheer & Dance. Fra i premiati anche Pietro Valassina, tecnico istruttore federale II livello con più di 15 anni di esperienza come formatore dei neofiti Arcieri del Roccolo, da anni molto attivo per la diffusione della disciplina a livello scolastico. A Canegrate ricopre il ruolo di responsabile e organizzatore del settore giovanile. Tommaso Franzè dell’Atletica Par nel 2022 si è qualificato per campionati europei under 20 e nel 2021 qualificato per i campionati europei under 18.

Per il calcio premiato Antonello Francesco Crispino che si è distinto per impegno e dedizione, aiutando lo sviluppo e la crescita dell’attività agonistica. Ch.S.