Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), 22 giugno 2019 - E' appena venuta al mondo ma ha già fatto la gioia di tante persone. Giovedì mattina all’ospedale di Busto Arsizio la piccola Agata ha deciso di abbandonare il pancione di mamma Laura e di portare così un segno di speranza per una valle intera. Erano infatti 28 anni che nella frazione di Graglio, borgo di poche decine di abitanti nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, non si festeggiava un nuovo arrivato. «Sono felicissimo, è il simbolo del riscatto della Val Veddasca, c’è un futuro anche per questa zona», è stato il primo commento del sindaco Fabio Passera.

Vivere in mezzo alle montagne non è una stata una scelta scontata per Laura Locatelli, che ha dato retta al cuore trasferendosi a Graglio quattro anni fa, dopo una vita vissuta a Genova. Ha deciso di tornare nei luoghi dove la sua famiglia ha radici, sistemando la casa dei bisnonni. E per la valle il suo arrivo è stato fondamentale: Laura ha preso in gestione il negozietto di Armio, l’unico nelle cinque frazioni che insieme contano all’incirca 150 residenti. Qui si possono trovare generi alimentari e tutto quello che serve alla gente del posto, senza dover affrontare la lunga discesa verso Maccagno o Luino. La sua bottega è diventata un punto di riferimento.

La spesa e i medicinali vengono anche consegnati a domicilio agli anziani. Per Laura la nascita di Agata è un momento speciale, ma anche uno stimolo per il futuro: «Auspico che altre coppie giovani in valle seguano presto il nostro esempio – ci confessa mentre ancora riposa in ospedale dopo il parto – C’è bisogno di ripopolare la valle e la mia bambina così avrà qualche piccolo amico con cui giocare». Tanta soddisfazione anche per papà Roberto Laface e per il nonno Giuliano Locatelli, contento per la scelta della figlia di stabilirsi in valle: «Crescere una bimba piccola qui, in un posto lontano dai centri abitati e dalle strutture sanitarie per i controlli pediatrici è davvero coraggioso e ammirevole». In attesa di abbracciare Agata gli abitanti delle frazioni di Veddasca hanno accolto la notizia con tanta emozione e sul cartello stradale di Graglio fanno bella mostra un gruppo di palloncini rosa.