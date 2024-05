Gorla Minore scende in campo. Ecco la squadra di LookAut per i bambini con autismo

Un progetto sportivo dedicato ai bambini con spettro autistico, la proposta è di tre donne, le dottoresse Federica Galli, Gala Galimberti, Debora Traspedini, colleghe nello studio di psicologia a Varese "LookAut- Awareness is not enough". Spiegano "Ci siamo rese conto che le proposte sportive dedicate ai bambini con autismo sul nostro territorio sono, al momento, quasi esclusivamente legate a discipline individuali, che non permettono di lavorare sulla socialità e la relazione come uno sport di squadra. Nasce così questo progetto in collaborazione con la società sportiva Asd Gorla Minore con l’obiettivo di rispondere a questa domanda, "LookAut in campo" vuole proprio rispondere alle esigenze di molte famiglie del territorio".

Per le promotrici "vuole essere un’opportunità concreta per i bambini con autismo di sperimentare i valori dello sport di squadra, creando un ambiente inclusivo e divertente dove i bambini possano sviluppare le loro abilità sociali, motorie e cognitive attraverso il gioco del calcio".

Questa iniziativa non solo promuove l’inclusione, ma offre anche un’occasione unica per i bambini con autismo di partecipare attivamente a una delle attività più popolari, appunto il calcio.

La proposta è rivolta ai bambini con disturbo dello spettro autistico, tra i 3 e i 10 anni, e prevede la creazione di una squadra di calcio nella società sportiva Gorla Minore. Saranno seguiti da mister con qualifica Uefa B, analista comportamentale e terapiste ABA (Applied Behavior Analysis, la scienza del comportamento riconosciuta come trattamento elettivo per l’autismo).

L’obiettivo dell’iniziativa, attraverso giochi, esercizi e attività di squadra, è di far imparare ai bambini a comunicare e interagire con gli altri, sviluppare la coordinazione motoria e oculo-manuale, collaborare con i compagni di squadra, divertirsi e aumentare l’autostima. Per sostenere il progetto è partita una raccolta fondi, le donazioni ricevute copriranno parte dei costi per la partecipazione dei bambini e le spese per le attrezzature sportive" annunciano le promotrici.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/lookaut-in-campo

Rosella Formenti