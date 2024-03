Golasecca, sì dà fuoco in auto: gravissimo. Ustionate anche la moglie e la figlia intervenute per soccorrerlo

Golasecca (Varese), 26 marzo 2024 – Dramma a Golasecca, nel Varesotto. Un uomo è rimasto ustionato in modo grave e altre due persone in maniera più leggera in seguito a un incendio che ha completamente bruciato due automobili. Le fiamme si sono sviluppate in via Giacomo Puccini, poco distante dalla strada provinciale che attraversa il paese.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di ricostruzione, ma sembra che alla base di quanto accaduto ci sia un tragico gesto volontario. Dalle prime informazioni, infatti, pare che un uomo si sia dato fuoco volontariamente mentre si trovava all'interno di uno dei due veicoli, utilizzando una tanica di benzina. Nel tentativo di spegnere le fiamme e di soccorrerlo la moglie, una 42enne, e la figlia 13enne hanno riportato ustioni.

A quel punto, è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono poi giunti numerosi mezzi: oltre all’elicottero, anche uomini e veicoli dei Vigili del Fuoco (compresa un’autobotte dal distaccamento di Busto), ambulanze e automedica del 118.

Il 50enne, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale al Niguarda di Milano in codice rosso con l’elisoccorso, mentre le due donne – con ustioni più lievi – all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, che si stanno occupando di ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto.