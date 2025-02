Gli agenti effettuano i rilievi, identificano i feriti verificano la presenza di testimoni e allertano i soccorsi

Quali sono le procedure seguite dalle forze dell’ordine in caso di incidenti stradali? Ci informa Giorgio Galli, responsabile della polizia locale di Uboldo.

"Se si viene contattati per incidenti con feriti, solitamente si interviene con un minimo di due e un massimo di sette agenti, che raggiungono il luogo in cui è avvenuto il fatto con volanti provviste di sirene e lampeggianti in funzione. I poliziotti cercano di capire quali sono i veicoli interessati, risalgono all’identità dei feriti, verificano l’esistenza o meno di testimoni che possano raccontare l’accaduto. Effettuano rilievi, analizzano i segni lasciati sul manto stradale dalle auto, fotografano e analizzano eventuali frammenti di materia o materiale organico riconducibili alle persone coinvolte.

Gli agenti chiamano poi l’ambulanza per il trasporto in ospedale dei feriti e si assicurano che nessuno li tocchi per non aggravare la situazione. Solo in casi eccezionali intervengono: ad esempio qualora si verifichi un arresto cardiaco. In caso di decesso, i veicoli vengono sequestrati.

Come si conclude l’intervento? L’operazione si conclude con la compilazione di un rapporto contenente le seguenti informazioni: la generalità delle persone coinvolte, le modalità dell’intervento di soccorso, la dinamica dell’accaduto, eventuali multe stabilite ai trasgressori.