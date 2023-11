Giovane ubriaco svenuto nell’auto

Nottata da dimenticare per un 26enne di Origgio protagonista di un intervento di soccorso avvenuto in via Roma. Intorno alle 6 alcuni saronnesi hanno notato un giovane svenuto all’interno di una macchina in sosta. Preoccupati hanno dato l’allarme: sul posto Croce rossa e carabinieri. Aperta la macchina, i soccorritori si sono trovati davanti un giovane confuso ma senza ferite fisiche. Il ragazzo ha spiegato di aver alzato un po’ troppo il gomito dopo una lite con la fidanzata.