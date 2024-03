Giornate del Fai. Porte aperte ai visitatori

Sabato 23 e domenica 24 marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Anche in questa 32esima edizione sono diversi i luoghi della provincia che apriranno le porte ai visitatori, oltre ai beni Fai presenti sul territorio. I siti aperti si concentrano nei comuni di Morazzone e Castiglione Olona. A Morazzone, dove il Fai ha aperto Casa Macchi a dicembre 2022, si potrà visitare innanzitutto il parco di Palazzo Perucconi, in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Varese.

Aprirà alle visite anche la Cascina Ronchetto, eccellenza vitivinicola del territorio, con la sua vigna e la cantina (nella foto). Quindi due edifici religiosi: la chiesa di Santa Maria Madre con i suoi preziosi affreschi risalenti al XV e XVI secolo e le rovine della chiesa di Santa Maria Maddalena, per scoprire i misteri e le curiosità che si celano dietro ai resti di questa chiesa le cui radici affondano in epoca romana. Entrambe le aperture sono in collaborazione con gli apprendisti ciceroni del liceo Cairoli di Varese. In collaborazione con la parrocchia si potrà visitare anche la sagrestia e la chiesa di Sant’Ambrogio, con un affresco attribuito al Morazzone. . A Castiglione Olona invece sarà possibile visitare il Museo Arte Plastica, un gioiello espositivo conservato in un borgo medievale, e l’azienda Mazzucchelli 1849, per conoscere un’importante storia imprenditoriale locale.

Lorenzo Crespi