Giornata per le vittime del Covid, a Cassano Magnago si inaugura il Bosco del ricordo

Cassano Magnago (Varese), 17 marzo 2024 –Domani, 18 marzo, è la Giornata in memoria delle vittime del Covid, oggi pomeriggio a Cassano Magnago alle 15 è prevista una cerimonia in ricordo in via Mantova con l’inaugurazione del “Bosco del ricordo“, uno spazio verde in cui l’amministrazione comunale ha messo a dimora 18 piante di ciliegio e 9 di pero per ricordare i cassanesi vittime del Covid.

Domani, 18 marzo, nei quattro presidi dell’ASST Valle Olona, quindi gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo alle 12 con un momento di preghiera alla presenza dei dirigenti sanitari e delle autorità saranno ricordate le vittime del Coronavirus.

A Busto Arsizio nel mese di marzo 2020 tra le prime vittime il dottor Roberto Stella, indimenticato medico di base e presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese, un esempio di dedizione nella professione.