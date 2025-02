Marnate, il primo Festival dei calzini spaiati: “La diversità è un arricchimento”

Un evento sta particolarmente a cuore alla consigliera, il concerto della “Si può fare band“: il gruppo si esibirà sul palco del centro Meraki, in via San Carlo 155, questa sera alle 21. Un’esperienza unica e coinvolgente a base di musica senza confini. «Ho conosciuto questa band alcuni mesi fa – continua Raimondi – mi ha subito colpita la loro esperienza: nel gruppo ci sono musicisti con disabilità fisiche e cognitive, ma la musica abbatte le barriere, è l’inclusione la forza che unisce, creando un profondo senso di appartenenza che è un esempio. Sono particolarmente contenta che proprio il nostro Festival sia occasione, per questo gruppo straordinario che a giugno suonerà all’Onu a New York, di esibirsi per la prima volta in provincia di Varese, a Marnate, che celebra i calzini spaiati».

Le iniziative iniziano oggi alle 9.30 con un’originale Colazione in biblioteca per i bambini, quindi in sala consiliare la lettura animata di “ApeTina e la primavera“ e la presentazione del libro “La nostra tempesta“ di Monica Pecorari. Si prosegue domani alle ore 15 con i laboratori creativi e inclusivi in programma al Cdd Solidarietà di via Dalla Chiesa 83, tutti i bambini che porteranno un calzino spaiato potranno realizzare un simpaticissimo pupazzo, dipingere, fare giardinaggio e partecipare a un laboratorio di lettura assistita in compagnia di un amico a quattro zampe.