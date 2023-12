Giochi di luce natalizi. Grande spettacolo ai Giardini Estensi. Già 50mila visitatori

A due settimane dall’apertura, lo scorso 8 dicembre, è già significativo il bilancio del Giardino delle Meraviglie. Lo spettacolo luminoso a tema natalizio, allestito ai Giardini Estensi, ha attirato fin qui 50mila visitatori, rimasti affascinati dalle proiezioni e dai giochi di luce che animano il palazzo e il parco. C’è tempo fino al 7 gennaio per assistere allo show, che si svolge dalla domenica al giovedì, dalle 17 alle 20, e il venerdì, sabato e festivi dalle 17 alle 22.

Lo spettacolo dei Giardini non è l’unica attrazione del Natale varesino: sempre nel parco è aperta fino al 14 gennaio la pista di pattinaggio, tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 19 e i festivi dalle 10 alle 23. E fino al 26 dicembre in piazza Monte Grappa c’è il mercatino natalizio, con le casette in legno con i prodotti dell’artigianato.

Diversi gli appuntamenti in centro in questi ultimi giorni che portano al Natale: oggi dalle 14 ci saranno musiche natalizie itineranti con la Piva Babbo Band (chiusura alle 17 con un piccolo concerto ai Giardini Estensi). Dalle 18 musica jazz con Lario Brass Band. In piazza XX Settembre invece uno spettacolo di musica, danza, giocoleria e mangiafuoco. Domani il mercato straordinario dalle 8 alle 16 in piazza Repubblica, mentre artisti di strada, saltimbanchi e mangiafuoco saranno dalle 15 nelle vie del centro.

Il Natale è anche al Sacro Monte, che nel pomeriggio della Vigilia si potrà raggiungere solo in bus e funicolare. La strada sarà chiusa tra le 14 e le 18 e sarà potenziato il trasporto pubblico con la linea C ogni 15 minuti con fermata anche allo stadio. Il Museo Baroffio e la cripta saranno aperti dal 26 dicembre fino al 7 gennaio.