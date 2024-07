Gianni Caproni: chi era l’imprenditore che in molti vogliono al posto di Berlusconi per Malpensa

Malpensa, 20 luglio 2024 – Decollano le quotazioni di Gianni Caproni per dare un nome all’aeroporto di Malpensa, la proposta lanciata dal sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, contattato anche dal New York Times sull’argomento che da qualche settimana scalda il confronto politico dopo l’intitolazione a Silvio Berlusconi.

E se proprio quel nome dovesse prendere il volo chissà che un giorno non possa essere promosso un gemellaggio tra due grandi aeroporti, quello di Malpensa-Caproni e quello di New York Fiorello La Guardia, per ricordare l’amicizia tra i due personaggi. Spiega Bellaria: "La Guardia, sindaco di New York, fu grande amico ed estimatore di Gianni Caproni e venne in Italia accompagnando centinaia di cadetti americani che, per ottenere il brevetto di pilota, volarono su aerei Caproni".

Ci sono bellissime fotografie d’epoca di quel viaggio in Italia in cui sono ritratti insieme Caproni e La Guardia, due amici straordinari che l’aviazione ha fatto incontrare.

Il dibattito sull’intitolazione va avanti, intanto la proposta del sindaco Bellaria è condivisa da un nipote di Caproni, Pierfrancesco Meazzini Boccadoro, presidente del Comitato scientifico di Volandia che sottolinea: "Gianni Caproni è l’unico nome veramente giusto: è uno dei più grandi pionieri aeronautici del mondo e soprattutto l’attività aviatoria di Malpensa è nata con lui". Lì il nonno materno ha fatto le prime esperienze di volo, lì ha fondato la propria grande azienda, i capannoni oggi sede di Volandia. Altri secondo Meazzini Boccadoro sarebbero i contesti in cui ricordare Silvio Berlusconi, non Malpensa che ha radici nella storia del grande pioniere dell’aviazione e dell’industria aeronautica.

L’argomento è caldissimo, le alternative al nome di Berlusconi si susseguono ma c’è pure chi si limita a dire: "Si chiama Malpensa, lasciamo Malpensa". Nel frattempo sta trovando sostenitori la proposta del sindaco Bellaria di intitolare lo scalo a Gianni Caproni.

Con un appello al ministro Matteo Salvini: "Venga nel territorio, si confronti con noi per trovare una sintesi, un nome che metta tutti d’accordo, il suo non sarebbe un passo indietro ma un passo avanti che le farebbe onore". Soprattutto se a decollare fosse Gianni Caproni, che avrebbe il grande aeroporto con il proprio nome al pari dell’amico Fiorello La Guardia.