Giada e Alessia, impossibile dimenticare. L’abbraccio del paese

Anche quest’anno Mesenzana ha ricordato Giada e Alessio, le due piccole vittime della strage familiare avvenuta proprio il 24 marzo. In quella notte del 2022 il padre Andrea Rossin accoltellò nel sonno i due bambini (13 anni lei e 7 lui), prima di togliersi la vita con lo stesso coltello da cucina. Fu la madre Luana Vivirito a scoprire la tremenda scena entrando in casa al mattino per accompagnare i figli a scuola. Una tragedia che sconvolse una piccola comunità come quella di Mesenzana, capace di stringersi fin da subito intorno a mamma Luana, in un abbraccio collettivo colmo di affetto che si rinnova il 24 marzo di ogni anno.

Come nel 2023, quando venne inaugurata una panchina rossa davanti al Municipio. E poi nel 2024, con le note della canzone "Due altalene" portata da Mr. Rain sul palco del Festival di Sanremo, scritta dall’artista bresciano proprio per omaggiare Giada e Alessio, che erano suoi grandi fan. E in loro memoria ogni estate viene disputato un torneo di calcio. Il ricordo dei due bambini quest’anno ha vissuto due momenti di forte partecipazione: prima durante la messa della domenica poi nella giornata di ieri, con una camminata che ha attraversato il paese a metà pomeriggio. La marcia ha preso il via dalle scuole medie per arrivare fino al cimitero dove riposano le due piccole vittime. Un abbraccio collettivo al quale ha partecipato anche la madre che ha ringraziato tutti.