Gestione dell’impianto sportivo comunale All’appello le società interessate della zona

Il Comune ha approvato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse propedeutico alla procedura di gara per la concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale di Rescaldina, senza rilevanza economica, situato in via Schuster. La concessione d’uso avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni. Le società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva che abbiano sede nel territorio del comune di Rescaldina o che, pur avendo sede in altro comune, siano radicati sul territorio comunale interessate a partecipare alla procedura dovranno presentare manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nel sito web comunale entro le 13.30 del prossimo 8 maggio 2023. Si attendono novità in merito sperando di non rimanere senza gestione per evitare ripercussioni per i tanti giovani sportivi che abitano in paese. Ch.S.