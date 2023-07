Giuseppina Caliandro travolta e uccisa a Gemonio: trovata l’auto. Continua la caccia al killer

Gemonio (Varese), 11 luglio 2023 – È stata trovata dai carabinieri l'auto usata per uccidere Giuseppina Caliandro, la 41enne travolta la sera del primo luglio a Gemonio, in provincia di Varese, da un uomo che ha fatto perdere le tracce, probabilmente dopo una lite. La vettura presenta segni evidenti dell'investimento ed è ora oggetto di indagini.

Il ricercato

Chi era al volante dell’auto pirata è stato identificato dopo 3 giorni di indagini. E ora ricercato anche all'estero con l'accusa di omicidio volontario. La procura del capoluogo ha infatti aperto un fascicolo per "omicidio volontario a carico di persona identificata" e "ricercata" dalle forze dell'ordine, "anche in campo internazionale". Non è dunque esclusa la possibilità di una fuga all’estero: la frontiere con la Svizzera, del resto, dista pochi chilometri.

I testimoni

Resta sempre valido l'invito a farsi avanti se ci fossero testimoni. “Chiunque ritenga di avere informazioni utili sulla dinamica degli eventi del primo luglio è invitato a contattare i carabinieri del nucleo Investigativo di Varese (telefono 0332/4501) o i carabinieri del luogo di residenza”.

L’autopsia

L'autopsia sul corpo della donna sarà eseguita giovedì nell'Istituto di medicina legale di Varese, spiega la Procura della città lombarda.