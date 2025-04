Scontro frontale tra due auto: soccorsi quattro giovani

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile a Besozzo. Sono tutti giovani: si tratta di due ragazzi di 21 anni, uno di 24 e una ragazza ventiduenne. Il sinistro si è verificato intorno alle 2.30 lungo la strada provinciale 50. All’altezza di una curva due autoveicoli si sono scontrati frontalmente, un impatto che ha praticamente distrutto entrambi i mezzi. Due ambulanze coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi sono giunte nell’immediatezza sul posto e hanno prestato i primi soccorsi ai ragazzi, rimasti tutti feriti. I giovani sono stati trasportati in ospedale a Varese e a Cittiglio: tre in codice giallo e uno in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, mentre i Carabinieri di Varese hanno effettuato i rilievi.