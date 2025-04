Motocarro, moto e monopattino: mattinata di incidenti sulle strade. Due feriti ricoverati in codice rosso

Mattinata di incidenti ieri nel Varesotto, ricoverati con seri traumi due persone rimaste ferite, meno preoccupanti le condizioni invece di un venticinquenne coinvolto in uno scontro mentre guidava il monopattino. La prima richiesta di intervento ai soccorsi è arrivata da Ternate, sulla strada provinciale 18 intorno alle 10 un motocarro Apecar si è scontrato con un’auto, ancora da chiarire la dinamica. Sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Ad avere la peggio il conducente del motocarro che ha riportato nell’urto violento contro la macchina gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, lievi traumi invece per l’automobilista.

Mezz’ora dopo i soccorsi sono intervenuti a Cairate, nell’incidente coinvolte un’auto e una moto, feriti un giovane di 21 anni e un pensionato di 74 anni. L’allarme è scattato in via Como, al confine con Cassano Magnago, intorno alle 10,30, sul posto gli operatori sanitari con le ambulanze, allertato anche l’elisoccorso decollato da Como. Il personale dopo le prime valutazioni delle condizioni sul luogo dell’incidente ha disposto il trasporto in elicottero al San Gerardo di Monza per il ventunenne, arrivato in codice giallo. Meno preoccupante la situazione del pensionato. Per i rilievi in via Como sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cairate.

Sempre ieri a Saronno intorno alle 12 un giovane di 25 anni che guidava un monopattino elettrico è rimasto ferito in uno scontro con un altro veicolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa attivata dalla centrale operativa di Areu, gli operatori hanno quindi trasportato in ospedale a Saronno il venticinquenne per accertamenti. Sul luogo dell’incidente per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Saronno.

R.F.