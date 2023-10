Gatto fa volare giù pedine degli scacchi

Insolita emergenza venerdì sera alle porte del centro di Saronno dove è arrivata una pioggia di oggetti sulla testa di chi si trovava fuori da un bar di viale Rimembranze. Sono stati chiamati i carabinieri e hanno scoperto il responsabile: non una persona ma un gatto che stava giocando su un balcone. Verso le 23.40 la chiamata al comando carabinieri: qualcuno che tirava gli oggetti dall’alto, "addosso" a chi sostava fuori dal bar. Non si era fatto male nessuno e, particolare singolare, a cadere dall’alto erano pedine degli scacchi. Tutta colpa di un gatto che stava appunto giocando con le pedine degli scacchi e di tanto in tanto ne faceva cadere qualcuna dal balcone.