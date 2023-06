Gattino prigioniero in un’auto: salvato dai pompieri e subito adottato

Varese, 7 giugno 2023 – Salvato dall’intervento dei vigili del fuoco.

E’ accaduto oggi pomeriggio a Varese, un gattino era intrappolato nel motore di un'auto, a richiedere l’intervento di soccorso per il micetto una donna che ha sentito il miagolio disperato provenire dalla sua auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa: gli operatori hanno prima sollevato l’auto con cuscini pneumatici e successivamente hanno dovuto smontare alcuni carter di protezione.

Il felino risultava intrappolato tra il paraurti anteriore e il motore.

Dopo circa un’ora e trenta di lavoro sono riusciti a liberare il gatto. Ercole, questo il nome che è stato subito dato al felino per la sua “epica” capacità di resistere in quella situazione, era illeso e in buone condizioni.

Storia a lieto fine: il gattino ha trovato anche una casa e una padrona la proprietaria dell’auto che l’ha adottato.