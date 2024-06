Rissa tra gang in zona stazione, ritorna l’ordinanza antialcolici. Ecco modalità e orari

Gallarate, (Varese), 6 giugno 2024 – Nuova ordinanza antialcol a Gallarate nella zona della stazione. Il sindaco Andrea Cassani aveva annunciato immediati interventi dopo la violenta rissa scoppiata il 21 maggio e che aveva coinvolto due gruppi di stranieri, nordafricani e gambiani, finito con un accorrere di mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Il primo provvedimento da parte del Comune è arrivato.

Spiega Cassani "Gli episodi delle ultime settimane mi inducono a ripristinare l’ordinanza anti alcolici nella zona della stazione per porre un freno a certe situazioni". Il sindaco sottolinea che si tratta di un provvedimento straordinario e urgente che può durare al massimo 30 giorni e non è immediatamente replicabile. Continua il primo cittadino: "la gravità degli episodi non sono esclusivamente derubricabili ad un abuso dell’alcol ma riguardano anche attività di competenza delle Forze dell’Ordine che negli ultimi giorni stanno intervenendo spesso".

Cassani fa sapere che nei prossimi giorni incontrerà il nuovo questore di Varese, Carlo Mazza "che si è da subito interessato ai problemi di Gallarate e lo ringrazio sin d’ora per questo. Abbiamo bisogno di uomini dello Stato come lui che hanno a cuore la nostra terra e si impegnano ancora di più per le nostre città". Parallelamente ai controlli in stazione, fanno sapere da Palazzo Borghi, partiranno anche, in concomitanza con la chiusura delle scuole, i controlli con il reparto cinofilo in orario serale nelle piazze cittadine, a partire da piazza Garibaldi e piazza Risorgimento considerate le zone “più calde”. Tutti questi segnali che vanno nella direzione di garantire più sicurezza ai cittadini.

Quanto all’ordinanza antialcol entrerà in vigore da domani venerdì 7 giugno fino al 6 luglio compreso, dispone per le attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle 18 alle 6, per i trasgressori è prevista una multa da 500 euro a 5 mila euro. Nella zona della stazione, piazza Giovanni XXIII e alcune vie limitrofe, fa rilevare l’ordinanza,si ritrovano in orari serali e notturni persone, anche senza fissa dimora dedite al consumo di alcol che poi manifestano comportamenti che generano insicurezza. Da questa riflessione la decisione di un nuovo “giro di vite”. Il provvedimento nel mese di febbraio aveva dato buoni risultati, da domani tornerà in vigore e resterà valido per almeno un mese con controlli serrati.

Rosella Formenti