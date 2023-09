Ospedale di Gallarate, la petizione supera già le 10mila firme

Gallarate, 3 settembre 2023 – Già diecimila firme e non è finita. Prosegue la raccolta di adesioni alla petizione per il rilancio e il mantenimento dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. C’è tempo fino al 30 settembre per firmare: l’obiettivo ora è di arrivare a 12.500 firme.

Avviata all’inizio di luglio, dalla lista civica Obiettivo Comune Gallarate, guidata dal consigliere comunale Massimo Gnocchi, in poche settimane aveva raggiunto 5mila adesioni, al di là delle aspettative, la conferma dell’attenzione alla situazione che riguarda il presidio sanitario gallaratese e il suo futuro, a rischio di essere smantellato nello scenario previsto dal progetto del grande ospedale unico di Busto Arsizio – Gallarate che sarà realizzato a Busto Arsizio nel rione di Beata Giuliana. Dunque un risultato importante quello ottenuto dai promotori dell’iniziativa a cui hanno aderito il Comitato per il diritto alla salute, associazioni, forze sindacali e va avanti per tutto settembre.

Per Obiettivo Comune "è fondamentale il rilancio dell’attuale ospedale di Gallarate e il mantenimento delle attività essenziali e ambulatoriali con la progettazione di un polo ospedaliero altamente specializzato efficiente, sostenibile e rispondente ai bisogni sanitari della cittadinanza. La petizione sul rilancio e il mantenimento dell’ospedale cittadino ha raggiunto il doppio delle sottoscrizioni sperate entro il 30 settembre. Speravamo infatti in 5mila firme, ne sono arrivate diecimila... Un grazie a tutti i firmatari e un grazie speciale a coloro che si sono impegnati e si impegnano per raccoglierle ancora".

Sono 67 i punti di raccolta dislocati tra Gallarate, Cardano al Campo, Samarate, Cassano Magnago e Besnate. “Andiamo avanti – dice Massimo Gnocchi che guida la lista civica Obiettivo comune Gallarate –. È un grande risultato di partecipazione popolare che evidenzia la validità dell’iniziativa, una voce che va ascoltata”. La petizione che sarà consegnata in Regione è accompagnata anche dalla richiesta di rivedere il progetto di “ospedale unico” di Busto-Gallarate, trasformandolo in “ospedale nuovo” da far nascere come polo d’eccellenza a supporto dei servizi sanitari e ospedalieri esistenti.