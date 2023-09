Gallarate, ecco il nuovo palazzetto: a Moriggia un polo sportivo da mille posti

Gallarate (Varese) – Presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Gallarate, Andrea Cassani e dall’assessore allo Sport Claudia Mazzetti il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo palazzetto che sorgerà nel rione di Moriggia. Una struttura moderna con 1.000 posti, polifunzionale, che potrà ospitare non solo manifestazioni sportive, basket, volley,pallamano, ginnastica ma anche eventi di grande richiamo.

Il nuovo palazzetto sarà realizzato nell’area dove attualmente si trovano due campi da calcio, l’obiettivo è di tagliare il nastro all’inizio del 2026, il costo è di 7 milioni, spesa già messa a bilancio dall’amministrazione comunale. Dunque un passo importante l’approvazione in giunta del progetto che prevede ingressi separati per atleti e spettatori, all’interno la presenza di un bar e uno shop, oltre alla biglietteria, quattro spogliatoi più altri due per gli arbitri, una sala conferenze/eventi, mille posti a sedere con due tribune, e all’esterno 6 mila mq per parcheggi, con accesso per le società separato dal pubblico.

Sottolinea il sindaco Cassani: "Riteniamo importante per Gallarate dotarsi di un palazzetto dello sport, dobbiamo offrire alle società cittadine la possibilità di allenarsi in spazi adeguati e disputare i campionati in casa". L’impianto si presta al basket fino a serie B nazionale, al volley fino a serie A2, alla pallamano fino a serie B" . Un progetto importante dunque per l’amministrazione, rilevare l’assessore Mazzetti: "Lo sport è una risposta efficace per sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, la "settimana dello sport" da poco conclusa non ha mai visto così tante società rappresentate, per noi un segnale importante".