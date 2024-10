Gallarate, con il machete minaccia di morte i vicini: arrestato 31enne

Gallarate, 1 ottobre 2024 – L’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Gallarate è arrivato, tramite il NUE 112, poco prima delle 11.30, ma una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina era già in zona ed in pochi istanti è giunta in via Curtatone, a Gallarate.

L’intervento

A quel punto i militari si sono immediatamente imbattuti in un 31enne di origine marocchina, in grave stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, che brandiva un grosso machete di circa 60 cm, minacciando di morte una coppia di coniugi vicini di casa.

Furia distruttiva

L’uomo, al culmine di una lite futili motivi, accecato da una collera incontrollata aveva scassinato la porta del garage dell’appartamento delle vittime, distruggendo mobili ed oggetti presenti all’interno.

L’uomo, fermo nel suo atteggiamento minaccioso e pericoloso, è stato subito neutralizzato dai Carabinieri, che hanno agito con prontezza e sangue freddo. La professionalità dei militari ha contribuito ad una progressiva de-escalation della tensione, nessuno è rimasto ferito.

In manette

Il marocchino è stato arrestato e verrà processato Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza con rito direttissimo: dovrà rispondere di violazione di domicilio aggravata, minaccia grave, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.