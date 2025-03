Gallarate, intossicazione di massa a scuola: analisi sugli alimenti proposti a mensa e sull’acqua

Gallarate, 6 marzo 2025 – Bambini intossicati dopo il pranzo a scuola: i genitori si muovono per chiedere accertamenti sull’accaduto. Sono una ventina i padri e le madri degli alunni della scuola Manzoni del rione di Madonna in Campagna a Gallarate che si sono rivolti ai carabinieri della compagnia cittadina per presentare una denuncia dopo che l'altro giorno i figli sono finiti in ospedale con nausea, vomito e dissenteria.

Accertamenti in corso

La maggior parte delle querele - l'ipotesi di reato in questi casi è di lesioni colpose - verrà riunito in un unico esposto, affiancato anche da alcune denunce singole, che sarà trasmesso all'autorità giudiziaria con l'obiettivo di appurare l'accaduto.

I sintomi accusati dai bambini sono compatibili anche, ma non solo, con un'intossicazione alimentare. Per i 31 ragazzini il comune denominatore dei malanni, per il momento, è stato individuato nel pranzo a scuola.

Analisi delle acque

Il Comune di Gallarate già da martedì pomeriggio, il giorno in cui i bambini si sono sentiti male, ha attivato tutte le procedure di verifica del caso contattando, oltre a un tecnologo alimentare che ha già eseguito tutti i prelievi e le analisi sugli alimenti proposti a mensa, anche Ats Insubria che, a sua volta, così come previsto dal protocollo ha segnalato la vicenda ai carabinieri del Nas.

I militari dell’Arma hanno effettuato prelievi di cibo e acqua per le analisi del caso. Questa mattina, giovedì 6 marzo, i tecnici di Ats hanno eseguito alcuni campionamenti sulla rete idrica dell'istituto scolastico.

Sempre nell'ambito della prevenzione e non perché ci siano già dei riscontri, è stata contestualmente inviata una circolare alla dirigenza dell'istituto affinché l'acqua non venga bevuta nelle prossime ore.