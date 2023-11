Furgone fermato alla dogana di Gaggiolo, trasportava oltre 115 chili di cocaina

Gaggiolo (Varese), 14 novembre 2023 – Maxi sequestro di droga alla dogana di Gaggiolo, nel Varesotto.

A seguito di una complessa attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo, lo scorso 7 novembre è stato intercettato e sequestrato, a Cantello, in transito verso il territorio svizzero, un furgone che trasportava oltre 115 chili di cocaina, distribuita in 220 panetti occultati in varie parti, anche meccaniche, del veicolo. La droga è stata sequestrata e il conducente arrestato in flagranza.

Come ha reso noto la Procura della Repubblica di Varese in una nota, sono in corso investigazioni per accertare la filiera delle responsabilità e l'estensione del gruppo criminale che ha gestito l'operazione di trasporto