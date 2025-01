Furto e sputi al super. Arrestate due romene

Hanno fatto razzia di cosmetici in un supermercato a Buguggiate poi hanno tentato la fuga con le borse piene di prodotti, valore della merce oltre 700 euro. Fuga non riuscita per le due giovani donne, 22 e 25 anni, entrambe romene, la maggiore incinta, incensurate e domiciliate a Milano. A bloccarle gli addetti alla vigilanza, una volta fermate le due giovani ladre hanno sputato addosso al direttore del supermercato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Azzate che le hanno arrestate. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di ieri in Tribunale a Varese dove si è svolta la direttissima. Il giudice ha disposto a carico delle due donne la misura dell’obbligo di firma quotidiano, entrambe sono state quindi scarcerate e sono tornate in libertà in attesa del processo.