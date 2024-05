Furti a raffica. Allarme nel borgo

Ladri in azione a Mustonate: tre i colpi messi a segno domenica. Indaga la polizia di Stato. I furti hanno creato allarme nel piccolo borgo immerso nella natura. I malviventi nelle abitazioni hanno razziato tutto ciò che di valore hanno trovato per un bottino di alcune decine di migliaia di euro. La banda ha compiuto i furti a partire dalle 16,30, azioni effettuate in pochi minuti in rapida sequenza. Alcuni residenti hanno notato persone mai viste prima, forse proprio i “pali“ della banda. L’intenzione è di istituire maggiori controlli.