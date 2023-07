Varese: torna in funzione la funicolare del Sacro Monte. Gestione mista Atm-Avt

Gita al Sacro Monte senza l’ossessione del parcheggio? Da agosto si potrà nuovamente, con il ritorno in funzione della storica funicolare liberty che conduce al borgo di Varese, patrimonio dell’Unesco. Si riparte, quindi, con l'affidamento del servizio al nuovo gestore: sarà una gestione congiunta di ATM, Agenzia Trasporti Milanese, e AVT Varese.

L'affidamento è stato individuato dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Varese, Como e Lecco.

Gli obiettivi del progetto

Un progetto dunque di messa in rete per il pieno sviluppo delle potenzialità turistiche dei territori. Il progetto rientra in un ampio piano in cui presto saranno coinvolti anche altri impianti lombardi. L’appalto per la gestione della funivia che porta da Curiglia alla frazione montana di Monteviasco, ferma dal novembre 2018, quando un incidente costò la vita allo storico manutentore, è in fase di aggiudicazione in questi giorni e presto saranno coinvolti altri impianti.

Le reazioni

La partenza della funicolare varesina, rimessa a nuovo grazie all'intervento di manutenzione ventennale, è prevista nel mese di agosto. “Dopo il necessario intervento di revisione ventennale e a un mese di distanza dal superamento dell'ultimo collaudo, la funicolare del Sacro Monte è ora pronta a ripartire – spiega il sindaco Davide Galimberti – Una nuova gestione che permetterà di inserire l'impianto a fune varesino in un contesto territoriale ben più ampio favorendone la promozione turistica, grazie alla collaborazione delle due società di trasporto locale di Varese e Milano”.

“Un’opportunità di creare connessioni tra i territori - dichiara l’amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana - mettendo a disposizione tutta l’esperienza di Atm in tema di gestione degli impianti a fune e di promozione turistica: elementi che potranno contribuire a rafforzare tutte le potenzialità dell’infrastruttura varesina”.

“Una sinergia positiva tra le due realtà del trasporto pubblico - aggiunge Carlo Benetti, presidente di AVT - per una gestione ancora più efficiente e flessibile”.