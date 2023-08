A Samarate i funerali di Alessandro Mescia: il ricordo degli amici dell’Atletica San Marco

Samarate – “A tutti noi ha dimostrato che la santità è dimensione popolare”. Con queste parole don Giampietro Corbetta ha ricordato Alessandro Mescia, il 46enne di Samarate scomparso la scorsa settimana dopo un incidente in montagna in Valsesia.

Nel giorno dell’ultimo saluto la comunità di San Macario ha risposto presente: Mescia era molto conosciuto non solo come organizzatore di eventi sportivi ma anche per l’impegno a favore dell’oratorio. “Ha generato vita in tutti gli ambienti che ha attraversato”, ha aggiunto il parroco, parlando della “storia d’amore di un marito, un padre, un cristiano”.

A ricordarlo anche il sindaco Enrico Puricelli, che ne ha sottolineato l’allegria e la generosità, e gli amici dell’Atletica San Marco Busto Arsizio.