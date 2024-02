Addio a Fabrizio Farisoglio, amato ex sindaco di Castellanza: i funerali a Olgiate

Olgiate Olona (Varese) – Oggi nel pomeriggio nella chiesa del Buon Gesù a Olgiate Olona sono stati celebrati i funerali di Fabrizio Farisoglio, sindaco di Castellanza per due mandati, dal 2006 al 2016, scomparso nei giorni scorsi a 62 anni. “Fabrizio è stato una persona che ha saputo spendersi per la sua comunità” ha detto tracciandone le qualità umane nell’omelia il parroco don Giulio Bernardoni che ha conosciuto Farisoglio, manager al polo chimico di Castellanza prima dell’impegno in politica.

Presenti alle esequie i sindaci attuali di Castellanza Mirella Cerini e di Olgiate Olona Giovanni Montano, accanto ad altri ex primi cittadini dei comuni della Valle Olona che hanno condiviso con Farisoglio negli anni in cui era sindaco il percorso politico. A dare l’ultimo saluto assessori, consiglieri comunali, esponenti anche dell’opposizione dell’amministrazione di centrodestra guidata da Farisoglio, i dipendenti comunali. In chiesa anche tanti cittadini per testimoniare la stima nei confronti dell’ex sindaco e la vicinanza alla famiglia, la moglie Patrizia, i figli Giovanni e Camilla che ha commosso con il suo ricordo del padre, tratteggiandone il carattere, parole colme di affetto e gratitudine, “fiera che sia stato mio padre”.